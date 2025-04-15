В воскресенье, 13 апреля, Трабзонспор сыграл с Ризонспором в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Клуб украинцев одержал победу со счетом 2:0.

Читайте также Динамовец в аренде отметился победным ассистом в чемпионате Польши

Замечательное достижение Зубкова

Украинский футболист в матче против Ризонспора отметился дублем, чем и помог команде одержать победу. Он стал первым легионером в истории клуба, который оформил дубль в поединке Суперлиги.

По итогам тура Зубков вошел в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции, пишет 24 канал со ссылкой на SofaScore.



Символическая сборная 31-го тура чемпионата Турции / Скриншот с SofaScore

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Александр Зубков сыграл 11 матчей за Трабзонспор, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.