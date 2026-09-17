О нанесенном университетскому объекту ущербе стало известно на следующий день после очередной атаки российских беспилотников на столицу. При этом, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает 24 Канал.

Что произошло со спорткомплексом КНУ

В.о. ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка на своей странице в фейсбуке сообщил, что в результате обстрела был поврежден спорткомплекс университета на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева.

В здании выбило остекление фасада, сорвало часть облицовки и повредило внутренние помещения. По словам Копейки, к счастью, люди не пострадали.

Объект находится под охраной, факт повреждения зафиксирован правоохранительными органами. В ближайшее время начнем ликвидацию последствий,

– отметил и.о. ректора.

Ранее столичное управление ГСЧС сообщало о повреждении фасада и остеклении четырехэтажного здания одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе. Тогда спасатели не уточняли название университета.

Также в здании произошло незначительное возгорание. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров.

Россия совершила атаку на Киев беспилотниками

Накануне российские войска в очередной раз запустили по стране ударные беспилотники. В Киеве действовали силы противовоздушной обороны.

Атака привела к повреждению гражданской инфраструктуры в столице.

Это не единственное последствие российской атаки на Киев в этот день. Утром 16 сентября в результате удара БПЛА был полностью уничтожен склад Фонда Елены Зеленской.

Там хранилась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от международных партнеров. Ее планировали передать детям, семьям, больницам и другим учреждениям в разных регионах Украины.

В результате пожара были уничтожены генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и другие вещи.