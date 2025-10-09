Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов запомнился фейлом в матче против Украины. Этот матч навсегда изменил его карьеру и отношение со стороны фанатов.

В этот день, 9 октября, в 1999 году состоялся один из самых незабываемых матчей в истории сборной Украины. 26 лет назад наша команда вырвала ничью в матче против России и оставила ее без путевки на чемпионат Европы, сообщает 24 Канал.

Как Украина поставила Россию на место?

Победителем отборочной группы на Евро-2000 стала Франция, тогда как наша сборная боролась с соседями за второе место и путевку в плей-офф. Украину устраивала ничья, тогда как россияне должны были играть только на победу.

На 75-й минуте Карпин вывел Россию вперед и хозяева поля вели игру к победе. Но на 88-й минуте Шевченко выполнил спасительный стандарт с левого фланга.

Вратарь россиян Александр Филимонов допустил грубую ошибку, фактически забросив мяч в свои ворота. В конце концов матч завершился вничью (1:1), а в России главным козлом отпущения стал именно кипер. Рассказываем, как сложилась судьба Филимонова после той игры?

Что случилось с Филимоновым?

На тот момент Филимонов был основным вратарем местного гранда Спартака. Он был безоговорочным первым номером в сборной и одним из лучших вратарей России.

Но после матча с Украиной карьера Александра пошла на спад. Фанаты и СМИ активно критиковали 26-летнего вратаря за эту ошибку. Россияне были уверены, что их команда должна была выходить на Евро и только ошибка Филимонова им в этом помешала.

Конечно, не обошлось и без обвинений и унижений Украины. Среди фанатов ходили шутки, что "украинцы подкупили вратаря салом" или "смазали ему перчатки салом". Типичный российский примитивный юмор.

Это только у нас в стране возможно. В Европе столько бы об этой ошибке не вспоминали. Это уже похоже на какую-то форму мазохизма,

– жаловался как-то Филимонов.



Как Филимонов отреагировал на гол Шевченко / фото из интернета

Казалось бы, дело в фанатском критическом отношении и только в этом. Но нет. Сразу после матча против Украины Филимонов потерял место в основе сборной. На несколько матчей его банально не вызывали.

А потом он стал запасным вратарем. Поэтому после игры с "сине-желтыми" Александр сыграл за российскую сборную только в четырех товарищеских матчах.

В клубе же некоторое время Филимонову еще доверяли и ориентировочно год он оставался основным в Спартаке. Но и там уже с 2000 года Александр потерял место в основе и больше не вернулся на топовый уровень.

Филимонов – агент Украины?

Особенно остроумно, что в 2001 году Александра подписало ... киевское Динамо! Тогда тяжелую травму получил Александр Шовковский и киевляне искали опытного вратаря.

Сам россиянин этим трансфером хотел реанимировать свою карьеру, но нарвался еще на дополнительную порцию хейта. Его начали обвинять в сговоре с украинцами и даже работе на наши спецслужбы.



Филимонов поиграл в Лиге чемпионов за Динамо / фото из интернета

В итоге Филимонов провел в Динамо всего полгода, сыграв 11 матчей. После восстановления Шовковского россиянин вернулся к себе в страну, где завершил карьеру в 2015 году.

Что интересно, со временем о той ошибке Филимонова уже забыли и перестали ее часто вспоминать. Это позволило вратарю долго еще играть за любителей или в низших российских лигах.

Что думает о войне в Украине?

А уже после окончательного завершения карьеры Александр открыл детскую футбольную академию в России. Кроме того, он работал тренером в нескольких командах, среди которых – представитель местной Премьер-лиги Арсенал Тула.

Последние годы Филимонов также является тренером вратарей сборной России U-18, которую УЕФА хотел допустить к международным соревнованиям во время войны против Украины. Сам же Александр, конечно, занял пророссийскую позицию.

После начала полномасштабной войны вратарь рассказывал об "одном народе" и то, что в Киеве все разговаривают на русском языке. По его мнению, война началась не из-за агрессии России, а из-за действий Запада, который якобы настроил Украину против его страны.