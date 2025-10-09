Шевченко опозорил вратаря из России: как сложилась судьба Филимонова после матча против Украины
- В 1999 году Александр Филимонов допустил ошибку в матче России против Украины.
- Это привело к невыходу России на Евро-2000.
- После этого карьера Филимонова пошла на спад.
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов запомнился фейлом в матче против Украины. Этот матч навсегда изменил его карьеру и отношение со стороны фанатов.
В этот день, 9 октября, в 1999 году состоялся один из самых незабываемых матчей в истории сборной Украины. 26 лет назад наша команда вырвала ничью в матче против России и оставила ее без путевки на чемпионат Европы, сообщает 24 Канал.
Как Украина поставила Россию на место?
Победителем отборочной группы на Евро-2000 стала Франция, тогда как наша сборная боролась с соседями за второе место и путевку в плей-офф. Украину устраивала ничья, тогда как россияне должны были играть только на победу.
На 75-й минуте Карпин вывел Россию вперед и хозяева поля вели игру к победе. Но на 88-й минуте Шевченко выполнил спасительный стандарт с левого фланга.
Вратарь россиян Александр Филимонов допустил грубую ошибку, фактически забросив мяч в свои ворота. В конце концов матч завершился вничью (1:1), а в России главным козлом отпущения стал именно кипер. Рассказываем, как сложилась судьба Филимонова после той игры?
Обзор матча Россия – Украина в 1999 году: смотреть видео
Что случилось с Филимоновым?
На тот момент Филимонов был основным вратарем местного гранда Спартака. Он был безоговорочным первым номером в сборной и одним из лучших вратарей России.
Но после матча с Украиной карьера Александра пошла на спад. Фанаты и СМИ активно критиковали 26-летнего вратаря за эту ошибку. Россияне были уверены, что их команда должна была выходить на Евро и только ошибка Филимонова им в этом помешала.
Конечно, не обошлось и без обвинений и унижений Украины. Среди фанатов ходили шутки, что "украинцы подкупили вратаря салом" или "смазали ему перчатки салом". Типичный российский примитивный юмор.
Это только у нас в стране возможно. В Европе столько бы об этой ошибке не вспоминали. Это уже похоже на какую-то форму мазохизма,
– жаловался как-то Филимонов.
Как Филимонов отреагировал на гол Шевченко / фото из интернета
Казалось бы, дело в фанатском критическом отношении и только в этом. Но нет. Сразу после матча против Украины Филимонов потерял место в основе сборной. На несколько матчей его банально не вызывали.
А потом он стал запасным вратарем. Поэтому после игры с "сине-желтыми" Александр сыграл за российскую сборную только в четырех товарищеских матчах.
В клубе же некоторое время Филимонову еще доверяли и ориентировочно год он оставался основным в Спартаке. Но и там уже с 2000 года Александр потерял место в основе и больше не вернулся на топовый уровень.
Филимонов – агент Украины?
Особенно остроумно, что в 2001 году Александра подписало ... киевское Динамо! Тогда тяжелую травму получил Александр Шовковский и киевляне искали опытного вратаря.
Сам россиянин этим трансфером хотел реанимировать свою карьеру, но нарвался еще на дополнительную порцию хейта. Его начали обвинять в сговоре с украинцами и даже работе на наши спецслужбы.
Филимонов поиграл в Лиге чемпионов за Динамо / фото из интернета
В итоге Филимонов провел в Динамо всего полгода, сыграв 11 матчей. После восстановления Шовковского россиянин вернулся к себе в страну, где завершил карьеру в 2015 году.
Что интересно, со временем о той ошибке Филимонова уже забыли и перестали ее часто вспоминать. Это позволило вратарю долго еще играть за любителей или в низших российских лигах.
Что думает о войне в Украине?
А уже после окончательного завершения карьеры Александр открыл детскую футбольную академию в России. Кроме того, он работал тренером в нескольких командах, среди которых – представитель местной Премьер-лиги Арсенал Тула.
Последние годы Филимонов также является тренером вратарей сборной России U-18, которую УЕФА хотел допустить к международным соревнованиям во время войны против Украины. Сам же Александр, конечно, занял пророссийскую позицию.
После начала полномасштабной войны вратарь рассказывал об "одном народе" и то, что в Киеве все разговаривают на русском языке. По его мнению, война началась не из-за агрессии России, а из-за действий Запада, который якобы настроил Украину против его страны.