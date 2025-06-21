Когда они фехтуют, на нас летят шахеды: тренер сборной Украины отреагировал на допуск россиян

Российских фехтовальщиков допустили к командным соревнованиям на международных турнирах. Одновременно страна-террористка усиливает обстрелы Украины.

Старший тренер женской сборной Украины Богдан Никишен прокомментировал возвращение россиян к международным турнирам. К сожалению, спортивные ассоциации больше заботятся о атлетах из страны-агрессорки, чем за украинцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Никишин отреагировал на допуск россиян к командным соревнованиям

Тренер рассказал, как во время соревнований украинские фехтовальщицы с телефоном в руках следят за событиями в Украине. Они отвечают тренеру, что не могут сконцентрироваться на турнире, когда бомбардируют города, где живут их дети, родные и близкие.

Зато россиянам предоставили нейтральный статус, хотя "нейтральностью там и не пахнет".

Россияне фехтуют. И когда они фехтуют, каждую ночь на нас летят шахеды, дроны, ракеты и так далее. Это очень тяжело эмоционально, но мы ничего с этим сделать не можем. Если мы не будем соревноваться – это будет наша слабость. Поэтому мы просто выходим и делаем свою работу на фехтовальной арене,

– рассказал Никишин.

Напомним, что российских фехтовальщиков отстранили от соревнований в 2022 году, когда началась полномасштабная агрессия против Украины. Уже через год россиян вернули к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе. Начиная с 2025 года представителям стран-террористок дали "зеленый свет" для участия в командных соревнованиях.

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