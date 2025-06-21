Старший тренер жіночої збірної України Богдан Нікішен прокоментував повернення росіян до міжнародних турнірів. На жаль, спортивні асоціації більше піклуються за атлетів з країни-агресорки, ніж за українців, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Нікішин відреагував на допуск росіян до командних змагань

Тренер розповів, як під час змагань українські фехтувальниці з телефоном в руках слідкують за подіями в України. Вони відповідають тренеру, що не можуть сконцентруватися на турнірі, коли бомбардують міста, де живуть їхні діти, рідні та близькі.

Натомість росіянам надали нейтральний статус, хоча "нейтральністю там і не пахне".

Росіяни фехтують. І коли вони фехтують, кожну ніч на нас летять шахеди, дрони, ракети і так далі. Це дуже важко емоційно, але ми нічого з цим зробити не можемо. Якщо ми не будемо змагатися – це буде наша слабкість. Тому ми просто виходимо і робимо свою роботу на фехтувальній арені,

– розповів Нікішин.

Нагадаємо, що російських фехтувальників відсторонили від змагань у 2022 році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. Вже через рік росіян повернули до індивідуальних змагань в нейтральному статусі. Починаючи з 2025 року представникам країн-терористок дали "зелене світло" для участі в командних змаганнях.

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