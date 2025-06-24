Десятки россиян не впустили в Молдову перед "чемпионатом по кикбоксингу"

В Молдову не пустили почти 200 иностранцев, которые пытались на "кикбоксинский чемпионат". Большинство из них России и Беларуси.

Власти Молдовы запретили въезд 195 иностранным гражданам, которые прибыли в страну якобы для участия в чемпионате по кикбоксингу. Среди них подавляющее большинство были россияне и белорусы, пишет 24 канал со ссылкой на NewsMaker.

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Не пропустили на границе

По данным Министерства внутренних дел Молдовы, 19 человек остановили на границе, а еще 176 человек не допустили к посадке на рейс в Кишинев. Среди задержанных оказались бывшие российские военнослужащие и люди, которые связаны с силовыми структурами России.

Также среди задержанных были спортсмены с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Это первый случай, когда Молдова отказывает во въезде гражданам России, особенно тем, кто имеет связи с силовиками или армией.

Отметим, что инцидент произошел на фоне проведения чемпионата по кикбоксингу, который организовала мэрия Кишинева. В правящей партии раскритиковали мероприятие и назвали его нелегитимным.