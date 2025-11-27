После скандального решения Украина хочет помешать возвращению флага России на турниры по дзюдо

Международная федерация дзюдо (МФД) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях без "нейтрального статуса". Уже на следующем турнире спортсмены из страны-агрессора смогут выступать под собственным национальным флагом.

Федерация дзюдо Украины совместно с Министерством молодежи и спорта, а также Национальным олимпийским комитетом уже готовит обращение в ответ на решение МФД. Об этом в комментарии 24 каналу сказал пресс-атташе НОК и ФДУ Максим Чеберяка.

Как Украина будет действовать против допуска россиян?

Он отметил, что весомых рычагов влияния на скандальное решение нет, однако Украина будет добиваться, чтобы россияне не были представлены под своим флагом на турнире в Японии.

Нужно не допустить воплощения этого решения в жизнь, и защитить в первую очередь интересы украинских спортсменов. В Абу-Даби наша команда не будет соревноваться. Но следующий турнир Большого шлема будет в Токио, где планировали выступать украинские спортсмены. Поэтому будем принимать все необходимые решения, чтобы россияне не были представлены под своими национальными символами в Японии, чтобы наша команда смогла принять участие в соревнованиях,

– сказал престаташе ФДУ.

Что известно о скандальном решении МФД?

В четверг, 27 сентября, Международная федерация дзюдо объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.

Несмотря на то, что продолжается четвертый год полномасштабного вторжения России в Украину, в МФД считают, что "спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния".

Решение приняли после того, как в мае 2025 года к соревнованиям с государственной символикой допустили также белорусов.

В федерации добавили, что "дзюдо не может позволить себе стать платформой для геополитических целей".

