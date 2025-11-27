Після скандального рішення Україна хоче завадити поверненню прапору Росії на турніри з дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (МФД) дозволила росіянам брати участь у змаганнях без "нейтрального статусу". Уже на наступному турнірі спортсмени з країни-агресорки зможуть виступати під власним національним прапором.

Федерація дзюдо України спільно з Міністерством молоді та спорту, а також Національним олімпійським комітетом вже готує звернення у відповідь на рішення МФД. Про це в коментарі 24 каналу сказав пресаташе НОК та ФДУ Максим Чеберяка.

Як Україна діятиме проти допуску росіян?

Він наголосив, що вагомих важелів впливу на скандальне рішення немає, однак Україна буде домагатися, щоб росіяни не були представлені під своїм прапором на турнірі в Японії.

Потрібно не допустити втілення цього рішення у життя, і захистити в першу чергу інтереси українських спортсменів. В Абу-Дабі наша команда не змагатиметься. Але наступний турнір Великого шолому буде в Токіо, де планували виступати українські спортсмени. Тому будемо приймати усі необхідні рішення, щоб росіяни не були представлені під своїми національними символами в Японії, аби наша команда змогла взяти участь у змаганнях,

– сказав престаташе ФДУ.

Що відомо про скандальне рішення МФД?

У четвер, 27 вересня, Міжнародна федерація дзюдо оголосила про допуск російських спортсменів до змагань під національним прапором.

Попри те, що триває четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у МФД вважають, що "спорт повинен залишатися нейтральним, незалежним і вільним від політичного впливу".

Рішення ухвалили після того, як травні 2025 року до змагань із державною символікою допустили також білорусів.

У федерації додали, що "дзюдо не може дозволити собі стати платформою для геополітичних цілей".

