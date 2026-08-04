Международная федерация волейбола FIVB сняла все ограничения с российских сборных и допустила команды страны-агрессора к участию в Лиге наций и чемпионате мира. К счастью, следующий чемпионат мира будет проходить в Польше – и там россиянам совсем не рады.

Благодаря принципиальной позиции страны-хозяйки соревнований россиян на главном волейбольном турнире планеты все же не будет. При этом российская сборная сама отказалась от участия в турнире, пишет 24 Канал.

Почему россияне не поедут на волейбольный Мундиаль

Россияне, похоже, поняли, что в соседней с Украиной Польше, где проживает немало наших соотечественников, спокойной жизни им точно не будет.

Поэтому руководство волейбола страны-агрессора пожаловалось на "отсутствие гарантий безопасности для спортсменов". В Москве цинично заявили, что во время чемпионата мира будет "критически мало спорта и очень много политики".

Будет ли играть сборная России на женском чемпионате мира

Пока турнир 2027 года среди мужчин будет принимать Польша, женское первенство досталось Соединенным Штатам и Канаде.

Там россияне, очевидно, не видят для себя такой серьезной угрозы. По крайней мере, официально команда страны-убийцы не объявляла об отказе от участия, а волейбольные федерации Канады, США и России ведут консультации по поводу того, приедут ли россиянки на соревнования.