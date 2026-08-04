Завдяки принциповій позиції країни-господарки росіян на головному волейбольному змаганні планети все ж не буде. При чому ворожа збірна усунулася з турніру сама, пише 24 Канал.

Чому росіяни не поїдуть на волейбольний Мундіаль

Росіяни, схоже, зрозуміли, що у сусідній до України Польщі, де чимало наших співвітчизників, спокійного життя їм точно не буде.

Тому у керівництві волейболу країни-агресорки поскаржилися на "відсутність гарантій безпеки для спортсменів". У Москві цинічно заявили, що під час чемпіонату світу буде "критично мало спорту і дуже багато політики".

Чи буде грати збірна Росії на жіночому чемпіонаті світу

Поки турнір 2027 року серед чоловіків прийматиме Польща, жіноча першість дісталася Сполученим Штатам та Канаді.

Там росіяни, очевидно, не бачать для себе такої серйозної загрози. Принаймні офіційно команда країни-вбивці не оголошувала про відмову від участі, а волейбольні федерації Канади, США та Росії ведуть консультації щодо того, чи приїдуть росіянки на змагання.