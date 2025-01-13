Стадион Шахтера в Донецке, который когда-то был главной ареной, сейчас стал похожим на заброшенную свалку. Россияне довели стадион до ужасного состояния.

Стадион "Шахтер" был введен в эксплуатацию в 1936 году и с тех пор прошел несколько масштабных реконструкций. Футбольный клуб Шахтер съехал с него в 2004 году и впоследствии начал проводить матчи на Донбасс Арене.

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Ужасное состояние стадиона "Шахтер"

Сейчас в центре стадиона, где должно быть поле, все перекопано, а также завозится грунт с комплексом, который строится рядом с ним. Также повсюду валяются строительные материалы и мусор.

Также весь стадион полностью развален и находится в руинах. Здание полностью заброшено.

Состояние стадиона "Шахтер" в Донецке / Фото из росСМИ