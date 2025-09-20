Международный союз конькобежцев (ISU) успокоил российских патриотов, которые занервничали из-за видео выступления "нейтрального" Петра Гуменника под украинскую песню. Инцидент произошел во время квалификационного турнира на Олимпийские игры-2026.

Пресс-служба ISU извинилась за пост в социальных сетях, где Петр Гуменник выступал под украинскую песню "Плакала" группы KAZKA. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Матч ТВ".

Почему перед россиянами извинялись за украинскую песню?

В сообщении пресс-службы ISU отметили, что произошла техническая ошибка при публикации в социальных сетях. Сейчас пост с украинской песней уже удален.

ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях,

– говорится в сообщении ISU.

Отметим, что после выполнения короткой программы "нейтральный" россиянин лидирует в квалификации на Олимпийские игры. За свое выступление Петр Гуменник заработал 93,80 балла.

Почему разгорелся скандал из-за украинской песни?

Оригинальное выступление Петра Гуменника на квалификационном турнире в Пекине состоялось под композицию из фильма "Парфюмер. История одного убийцы".

Однако в социальных сетях ISU опубликовали ролик с украинской песней "Плакала" группы KAZKA. Это вызвало истерику в России, где расценили такой пост провокационным.

Публикацию в социальных сетях оперативно удалили, заменив ее оригинальной. Однако видео с выступлением россиянина под украинскую песню разлетелось в интернете.

Видео выступления Гуменника, которое было опубликовано в соцсетях

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Кирилл Марсак посвятил свое выступление в отборе на Олимпиаду-2026 отцу-военному, который защищает страну от российских оккупантов.