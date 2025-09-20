Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заспокоїв російських патріотів, які занервували через відео виступу "нейтрального" Петра Гуменника під українську пісню. Інцидент трапився під час кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2026.

Пресслужба ISU перепросила за пост у соціальних мережах, де Петро Гуменник виступав під українську пісню "Плакала" гурту KAZKA. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Матч ТВ".

Чому перед росіянами просили вибачення за українську пісню?

У повідомленні пресслужби ISU зазначили, що сталася технічна помилка під час публікації у соціальних мережах. Наразі пост з українською піснею вже видалено.

ISU просить вибачення за невідповідний вибір музики в недавньому пості в соціальних мережах, присвяченому виступу фігуриста Петра Гуменника. Публікацію було видалено, і ми шкодуємо про будь-які можливі образи,

– йдеться у повідомленні ISU.

Зазначимо, що після виконання короткої програми "нейтральний" росіянин лідирує у кваліфікації на Олімпійські ігри. За свій виступ Петро Гуменник заробив 93,80 бала.

Чому розгорівся скандал через українську пісню?

Оригінальний виступ Петра Гуменника на кваліфікаційному турнірі в Пекіні відбувся під композицію з фільму "Парфумер. Історія одного вбивці".

Однак у соціальних мережах ISU опублікували ролик з українською піснею "Плакала" гурту KAZKA. Це викликало істерику в Росії, де розцінили такий пост провокативним.

Публікацію у соціальних мережах оперативно видалили, замінивши його оригінальною. Проте відео з виступом росіянина під українську пісню встигло розлетітися в інтернеті.

Відео виступу Гуменника, яке було опубліковане у соцмережах

Раніше повідомлялося, що український фігурист Кирило Марсак присвятив свій виступ у відборі на Олімпіаду-2026 батьку-військовому, який боронить країну від російських окупантів.