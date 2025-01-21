Россиянина лишили награды на престижном турнире в Швейцарии

Российский лыжник Омар Худиев получил золотую медаль на марафоне в Швейцарии. Однако впоследствии его лишили награды из-за использования запрещенного вещества.

В субботу, 18 января, состоялся лыжный марафон серии Ski Classic Ла Диагонела. Дистанция гонки составляла 55 километров.

Читайте также Вяльбе извинилась за "бомбардировку Лондона", но стало еще хуже: нелепое заявление россиянки

Какой запрет нарушил Худиев

Омар Худиев победил на гонке в Швейцарии. Он был единственным российским представителем и выступал под "нейтральным" флагом на соревнованиях, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Спортсмена после победы лишили золотой медали. Причина в том, что Худиев использовал вещество в составе которого был фтор для смазки лыж.

Россиянин в интервью открыто говорил о применении фтора. Он надеялся, что его не отправят на проверку.

У меня забрали лыжи сразу после финиша, и я понял, что сейчас будут санкции. Дело в том, что я действительно готовил лыжи с использованием фтора и надеялся, что никто любителей не будет проверять. Да я и не рассчитывал на то, что мне удастся пробежать. Я свою вину признал,

– сказал Худиев.

Отметим, что в биатлонных и лыжных гонках второй год действует правило, которое запрещает использование этого вещества.