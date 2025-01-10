Российская модель получила срок за клевету на звездного футболиста об изнасиловании

В 2017 году российская модель Луиза Кремлева обвинила футболиста Милана и сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании. Сага, которая тянулась более семи лет, подошла к своему концу.

Тогда россиянка заявила, что она стала жертвой сексуального насилия в автомобиле Porsche Cayenne возле ночного клуба в Испании. Футболист якобы вытолкнул после этого ее из салона, нанеся еще и травмы колена.

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Что-то пошло не по плану

Правоохранителям понадобилось всего два дня после обращения модели в полицию, чтобы остановить расследование. Они проверили камеры видеонаблюдения, где было видно, что россиянка сама упала возле заведения, в результате чего, вероятно, и получила повреждения, в которых обвиняла Тео Эрнандеса.

Также полицейские выяснили, что Кремлева прислала футболисту сообщение примерно в 6:15 утра через два часа после предполагаемого изнасилования, в котором неоднократно спрашивала его, когда он собирается идти с ней домой.

Суд отклонил ее иск о насилии, а полиция начала готовить против россиянки дело. Ее обвинили в ложном заявлении об уголовном правонарушении после ее ареста в январе 2020 года по ордеру после того, как она не ответила на вызов суда.

Важно. Впоследствии российская модель призналась, что хотела воспользоваться популярностью игрока, из-за чего написала заявление, а затем поехала в больницу, чтобы обследовать свои травмы и "подтвердить" изнасилование.

В конце концов, в январе 2025 года эта сага подошла к своему концу, сообщает 24 канал со ссылкой на The Mirror. Представители суда подтвердили, что Луиза Кремлева была приговорена к шести месяцам условного заключения и штрафу в размере 1500 фунтов стерлингов после того, как она заключила соглашение с прокуратурой о признании вины и призналась официально, что дала ложные показания.

Отмечается, что россиянку предупредили о последствиях повторного преступления. Если подобная ситуация еще раз произойдет в течение следующих двух лет, то ей придется отсидеть соответствующий срок в тюрьме.