С началом полномасштабной войны в Украине цивилизованный мир дистанцировался от России. Особенно это заметно в спорте, где спортсменов из страны-террористки не допускают к соревнованиям или заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Позорное решение

Между тем появляются немало экс-звезд футбола, которые не против посетить Россию за деньги или из-за собственной недальновидности. Одним из таких стал экс-игрок сборной Франции Бакари Санья, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Правый защитник должен сыграть за российскую команду Fight Nights в Суперкубке Медиалиги. Соревнования должны пройти в феврале в Абу-Даби. Также эта команда ведет переговоры с Кларенсом Зеедорфом.

Отметим, что в 2023 году Санья участвовал в благотворительном матче Game4Ukraine. Его организовали Андрей Шевченко и Александр Зинченко для сбора помощи на восстановление разрушенного лицея на Черниговщине.

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Напомним, что Бакари поиграл за Осер, Арсенал, Манчестер Сити, Беневенто и Монреаль Импакт. Также на его счету 65 игр за сборную Франции и участие в ее составе на ЧМ-2010 и Евро-2016