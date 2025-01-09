З початком повномасштабної війни в України цивілізований світ дистанціювався від Росії. Особливо це помітно у спорті, де спортсменів з країни-терористки не допускають до змагань або ж змушують виступати під нейтральним прапором.

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Ганебне рішення

Тим часом з'являються чимало ексзірок футболу, які не проти відвідати Росію за гроші або ж через власну недалекоглядність. Одним із таких став ексгравець збірної Франції Бакарі Санья, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Правий захисник має зіграти за російську команду Fight Nights у Суперкубку Медіаліги. Змагання має пройти в лютому в Абу-Дабі. Також ця команда веде переговори із Кларенсом Зеєдорфом.

Відзначимо, що у 2023 році Санья брав участь у благодійному матчі Game4Ukraine. Його організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко задля збору допомоги на відбудову зруйнованого ліцею на Чернігівщині.

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Нагадаємо, що Бакарі пограв за Осер, Арсенал, Манчестер Сіті, Беневенто та Монреаль Імпакт. Також на його рахунку 65 ігор за збірну Франції та участь у її складі на ЧС-2010 та Євро-2016