Неожиданный гость сначала заглянул в тамбур дома, а затем вернулся. Момент его повторного появления удалось запечатлеть биатлонистке Инне Терещенко, сообщает KrasnodarMedia.

Хищник дважды наведался в коттедж

Инцидент произошел во время тренировочного сбора. Биатлонистки проживают в коттеджах в районе Красной Поляны, где встречи с дикими животными не редкость.

Чемпионка России по биатлону Инна Терещенко рассказала, что медведь сначала зашел в тамбур дома. Через некоторое время животное покинуло территорию, однако вскоре вернулось.

Именно во время второго визита спортсменке удалось включить камеру. На обнародованных кадрах видно, как медведь подходит к дому и просовывает морду в приоткрытую дверь. Увидев человека внутри, хищник не стал рисковать и отошел от входа.

После этого медведь покинул территорию коттеджа.

Медведь пробрался к российским биатлонисткам: смотрите видео

Спортсмены рассказывают о встречах с медведями

Эта история вызвала активное обсуждение среди других российских спортсменов. В комментариях они упоминали, что подобные встречи случались с ними и во время сборов на Алтае.

В частности, спортсмены рассказали о Семинском перевале, где медведи якобы могут без особых опасений заходить в человеческое жилище. Поэтому для участников сборов встреча с хищником стала хоть и опасным, но не совсем неожиданным событием.

Еще один случай в Сочи описал ски-альпинист Никита Филиппов. По его словам, медведей они видели несколько дней подряд. Одного из хищников спортсмен снял возле опрокинутого мусорного контейнера, где животное искало себе пищу.

Напомним, ранее украинская биатлонистка Юлия Журавок приняла решение переехать в Россию.