Россияне разрушили ледовый дворец в Херсоне
- Российские войска разрушили ледовый дворец "Фаворит-Арена" в Херсоне, который служил домашней ареной для херсонского Днепра и базой для подготовки хоккеистов и фигуристов.
- В результате обстрелов пострадали также супермаркет, гражданские машины, частные и многоквартирные дома; погиб один человек, трое ранены.
- "Фаворит-Арена" уже была повреждена во время обстрелов 16 июня 2023 года.
В результате атаки по Херсону в очередной раз пострадала спортивная инфраструктура. Россияне разрушили ледовый дворец "Фаворит-Арена".
На рассвете 16 апреля российские военные снова обстреляли Херсон. В результате авиабомб и артиллерии пострадали центральная часть и жилые массивы херсонского правобережья, пишет 24 канал со ссылкой на Александра Прокудина.
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Последствия удара по Херсону
В результате российских ударов по Центральному району Херсона был разрушен ледовый дворец "Фаворит-Арена". Он был домашней ареной херсонского Днепра, а также был базой подготовки хоккеистов и фигуристов.
Также в результате удара пострадали супермаркет, гражданские машины, частные и многоквартирные дома. Известно об одном погибшем мужчине и трех раненых.
Последствия удара по ледовой арене / Фото Национальной полиции Украины
Отметим, что "Фаворит-Арена" уже была под обстрелом российских оккупантов 16 июня 2023 года. Тогда объект был поврежден частично.