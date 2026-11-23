Российские фигуристы рискуют остаться без выступлений на турнире в Варшаве. Польша дала понять, что не хочет видеть представителей государства-агрессора на своей территории.

Российская сторона уже получила соответствующий сигнал от польских спортивных чиновников и, судя по всему, решила не обострять ситуацию. Теперь окончательное решение об участии спортсменов должен принять Международный союз конькобежцев (ISU), сообщает 24 Канал.

Польша выступила против участия россиян в турнире

Турнир серии Челленджер PGE Warsaw Cup запланирован на 25–29 ноября. Изначально в заявку на участие в соревнованиях были включены две российские танцевальные пары: Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Однако Министерство спорта Польши не поддержало их участие. Как сообщает российское издание Sport24, Польский союз фигурного катания получил четкую позицию ведомства, которое не рекомендовало допускать представителей России к соревнованиям.

Эта позиция была доведена до сведения российской стороны. После этого там отозвали своих спортсменов.

Заместитель министра спорта Польши Петр Борис также подтвердил принципиальную позицию страны. По его словам, россиянам откажут в участии в соревнованиях.

Мы знаем, что россияне заявили о своем участии в качестве фигуристов. Здесь также будет отказ в участии,

– цитирует Бориса польское издание PAP.

Ожидается, что ISU официально исключит обе российские пары из стартового списка PGE Warsaw Cup.

Ранее российских фигуристов не пустили в Финляндию

Варшавский случай – не первый, когда российские представители фигурного катания сталкиваются с ограничениями при попытках выступить в Европе. Ранее российских фигуристов также не допустили к соревнованиям в Финляндии.

Тогда ситуация вызвала возмущение в России. К теме подключились даже в Кремле, где фактически устроили истерику из-за недопуска спортсменов.

На бойкот россиян в мировом спорте отреагировал и президент государства-агрессора Владимир Путин, цинично назвал такие действия нарушением права.