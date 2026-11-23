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Російська сторона вже отримала відповідний сигнал від польських спортивних чиновників і, схоже, вирішила не загострювати ситуацію. Тепер остаточне рішення щодо участі спортсменів має оформити Міжнародний союз ковзанярів (ISU), передає 24 Канал.

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Польща виступила проти участі росіян у турнірі

Челенджер PGE Warsaw Cup запланований на 25–29 листопада. Спочатку до заявки змагань внесли дві російські танцювальні пари: Анну Коломенську й Артема Фролова, а також Катерину Миронову та Євгена Устенка.

Однак Міністерство спорту Польщі не підтримало їхню участь. Як повідомляє російське видання Sport24, Польський союз фігурного катання отримав чітку позицію відомства, яке не рекомендувало допускати представників Росії до змагань.

Цю позицію передали російській стороні. Після цього там відкликали своїх спортсменів.

Заступник міністра спорту Польщі Пьотр Борис також підтвердив принципову позицію країни. За його словами, росіянам відмовлять в участі у змаганнях.

Ми знаємо, що росіяни заявили про свою участь як фігуристи. Тут також буде відмова в участі– цитує Бориса польське видання PAP.

Очікується, що ISU офіційно виключить обидві російські пари зі стартового списку PGE Warsaw Cup.

Російських фігуристів раніше не пустили до Фінляндії

Варшавський випадок – не перший, коли російські представники фігурного катання стикаються з обмеженнями під час спроб виступити в Європі. Раніше російських фігуристів також не допустили до змагань у Фінляндії.

Тоді ситуація викликала обурення в Росії. До теми долучилися навіть у Кремлі, де фактично влаштували істерику через недопуск спортсменів.

На бойкот росіян у світовому спорті відреагував і президент держави-агресора Володимир Путін, цинічно назвавши такі дії порушенням права.