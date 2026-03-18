Пока Путин бомбит Украину, почти 5 тысяч российских атлетов допустили к международным турнирам

Несмотря на войну против Украины, тысячи российских спортсменов возвращаются на международную арену. Речь идет об участии в соревнованиях под "нейтральным" статусом и постепенном снятии ограничений.

Российские спортивные функционеры заявили о массовом допуске своих атлетов к международным турнирам. Это происходит на фоне продолжающейся агрессии России против Украины и многочисленных призывов к изоляции страны-агрессора, сообщает 24 Канал.

Сколько россиян вернули в мировой спорт?

По данным ТАСС, к международным соревнованиям уже допустили почти 5 тысяч спортсменов из России. Речь идет о различных видах спорта, где атлеты выступают преимущественно в статусе "нейтральных".

После полномасштабного вторжения России в 2022 году большинство международных федераций отстранили россиян. Однако в течение последнего периода эти ограничения постепенно ослабляются. Части российских спортсменов позволяют выступать со своим флагом и гимном.

Сегодня более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски. В 2024 году мы выступали на 20 чемпионатах мира и Европы, а в прошлом году – на 49, завоевав 136 медалей. План на этот год – посетить более 60 турниров,

– заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Скандальные решения и критика

Возвращение россиян в спорт вызывает серьезные споры. Часть организаций и в дальнейшем выступает против их допуска, подчеркивая использование спорта как инструмента пропаганды.

Даже среди "нейтральных" спортсменов находят тех, кто имел связи с армией России или поддерживал войну, но все равно получил разрешение на участие.

Несмотря на это, отдельные федерации уже открывают двери даже для командных видов спорта, что еще больше усиливает дискуссии вокруг возвращения России на международную арену.

