Заявление российского чиновника распространили пропагандистские СМИ после решения МОК восстановить членство Олимпийского комитета России. Кроме того, комитет рекомендовал отменить ограничения на участие российских спортсменов.

Какое заявление сделал Дегтярев?

Дегтярев выразил "сожаление и раздражение" в связи с позицией европейских представителей, обвинив их в "оторванности от реальности" и назвав "маргиналами международного спортивного движения". Он также заявил, что Россия заставит несогласные федерации допускать своих спортсменов через Спортивный арбитражный суд (CAS), куда уже обратилась Всероссийская федерация легкой атлетики.

Кроме того, глава российского спорта прибег к прямым угрозам в адрес стран, выступающих против возвращения России на мировую арену, в частности Эстонии, Польши и Германии. По словам Дегтярева, Россия вместе с якобы "всеми здравомыслящими странами" работает над тем, чтобы лишить эти европейские государства права проводить международные турниры. Он утверждает, что Эстония уже лишилась двух чемпионатов, а Германию и Польшу вскоре "ждут сюрпризы".

Напомним, что окончательное решение о допуске спортсменов МОК передал отдельным международным спортивным федерациям. Вопрос об использовании российской символики, флага и гимна во время Олимпийских игр планируется рассмотреть позже. В то же время ФИФА и УЕФА оставили в силе полное отстранение российских национальных команд и клубов от всех международных турниров. В ближайшее время эти организации не намерены возвращать страну-агрессора к участию в большом футболе.