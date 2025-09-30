Эстонские клубы требуют исключить Россию из УЕФА и прекратить выплаты
- 13 эстонских клубов требуют от УЕФА исключить Россию и прекратить выплаты российским клубам, перенаправив средства в украинские клубы.
- Эстонские клубы раскритиковали УЕФА за продолжение финансирования российских клубов, тогда как выплаты украинским заблокированы, из-за чего вызвали внеочередное собрание с целью обсуждения этих вопросов.
С замечательной инициативой выступили 13 эстонских клубов. Они обратились в УЕФА с предложением исключения страны-агрессора из организации.
15 августа пять эстонских клубов обратились в Эстонский футбольный союз (ЭФС) с вопросом, какие шаги предприняты организацией в отношении российских клубов. Однако ответа не дождались, пишет 24 Канал со ссылкой на Delfi.
Как Эстония собирается исключить Россию из УЕФА?
Такая пассивность ЕФС вынудила 13 эстонских клубов созвать внеочередное общее собрание. По информации источника, под обращением подписались клубы: Пайде, Левадия, Харью, Инфонет, Калев, Тульовик, Велко Тарту, Сантос Тарту, Вийсми, Таммека, Türi JK Ganvix, Харью-2 и футзальный Равенс.
На повестке дня три важных вопроса:
- 1. Остановить солидарные выплаты российским клубам со стороны УЕФА;
- 2. Обеспечить перечисление средств украинским клубам;
- 3. Начать процедуру исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА.
УЕФА продолжает финансировать клубы России на четвертый год их агрессии, тогда как помощь многим украинским клубам заблокирована – это аморально и несправедливо. Для нас это принципиальный вопрос ценностей, по которому мы от президента ЕФС слышали только очень странные позиции и объяснения футбольного союза, почему мы ничего не можем сделать,
– заявил президент футбольного клуба Пайде Вейко Вескимяе.
Отметим, что президент ЕФС Айвар Похлак входит в исполнительный комитет УЕФА. Поэтому эстонские клубы ожидают от своего представителя более решительные действия.
Масла в огонь добавили последние провокации россиян. Недавно военные самолеты России нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны из страны-убийцы были замечены в Польше, Дании, Германии и других странах ЕС.
Почему УЕФА платит России деньги?
- Напомним, что в первые дни российской агрессии против Украины российские футбольные клубы и сборные были исключены из международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. С 2022 года представители страны-террористки играют исключительно товарищеские матчи со своими союзниками.
- В то же время УЕФА не прекратил перечислять российским клубам "платеж солидарности". Начиная с 2022 года команды Российской Премьер-лиги получили 10,8 миллионов евро.
- Параллельно УЕФА задерживает выплаты украинским клубам. В частности "платежи солидарности" не получили Черноморец, Металлист 1925, Металлург Запорожье и Реал Фарма из Одессы. Причина возмутительная – якобы переводу денег мешает "географическое расположение команд в зоне боевых действий".