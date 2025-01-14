Украинский футзалист Семенченко стал лучшим молодым игроком мира 2024 года

Прошлый год стал историческим для украинского футзала. Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира-2024 настоящее признание получил универсал "сине-желтых" Ростислав Семенченко.

Авторитетное издание Futsal Planet подвело итоги 2024 года. В номинации лучший молодой игрок мира победу одержал украинец Ростислав Семенченко, пишет 24 Канал.

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Невероятное достижение Семенченко

21-летний футзалист получил признание благодаря успешным выступлениям за национальную сборную Украины и киевский клуб Аврора.

На чемпионате мира-2024 в Узбекистане Семенченко помог "сине-желтым" завоевать историческую "бронзу". Ростислав был признан лучшим игроком бронзового финала и получил награду "Бронзовый мяч".

Семенченко – лучший молодой игрок планеты / фото АФУ

В 2024 году Семенченко сыграл за сборную Украины 19 матчей, в которых забил 7 голов. По итогам клубного сезона 2023/24 Ростислав стал лучшим молодым игроком Экстра-лиги и победил в номинации "игрок-открытие".

В предыдущей кампании Экстра-лиги забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 27 матчах. В текущем сезоне футзалист превзошел собственное достижение. На счету Ростислава уже 13 забитых мячей.

Напомним, что по итогам ЧМ-2024 по футзалу "Серебряную бутсу" получил украинец Даниил Абакшин.