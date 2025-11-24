Экс-воротарь Динамо пытался сбежать за границу: появились новые детали

В конце августа 2025 года известного украинского голкипера Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. На момент задержания футболист находился в розыске ТЦК.

Делом о незаконном пересечении государственной границы занимался Окнянский районный суд Одесской области. На экс-футболиста Динамо наложили административный штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Окнянского суда.

Какой штраф выписали Рудько?

Следствием было установлено, что Артура Рудько задержали 30 августа 2025 года в 19:10 на западной окраине села Розовка Подольского района Одесской области. Пограничники обнаружили группу лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу на выход из Украины в Республику Молдова.

Нарушителей задержали в пяти метрах от линии государственной границы. Рудько обнаружили благодаря документам, которые он держал при себе.

Суд изучил все доказательства, свидетельствующие об умышленных действиях футболиста. Рудько привлекли к административной ответственности, наложив на него штраф в размере 13 тысяч 600 гривен. Кроме того, голкиперу придется оплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен в пользу государства.

В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, с футболиста взыскивается двойное наказание – 27 200 гривен. Соответствующее судебное решение вступило в силу 20 октября 2025 года.

Почему Рудько незаконно пересекал границу?