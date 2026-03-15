Травмы косят сборную Украины: лидер команды получил повреждение перед матчем со Швецией
- Руслан Малиновский получил травму в матче чемпионата Италии и может пропустить ближайшие матчи сборной.
- Сборная Украины столкнулась с эпидемией травм, ключевые игроки, такие как Артем Довбик и Александр Зинченко, не смогут играть из-за травм.
Сборная Украины может подойти к важному матчу против Швеции с серьезными кадровыми потерями. Еще один лидер команды, Руслан Малиновский, получил травму в чемпионате Италии.
Полузащитник Дженоа травмировался во время матча против Вероны в Серии A. Это стало еще одним тревожным сигналом для тренерского штаба сборной Украины накануне поединка плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 со Швецией, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Какое удивление – я их в сборную Украины не вызову, – Ребров
Что с Малиновским?
В матче 29-го тура чемпионата Италии Дженоа на выезде победила Верону со счетом 2:0.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту. Однако украинец получил повреждение и был вынужден покинуть поле досрочно.
Пока что подробности травмы не уточняются. В матче со шведами полузащитник точно не сыграет из-за перебора желтых карточек, однако новое повреждение может осложнить его участие в следующих матчах сборной.
Эпидемия травм в сборной Украины
Травма Малиновского стала еще одним ударом для кадровой ситуации в национальной команде.
Сборной точно не помогут Артем Довбик и Александр Зинченко, которые выбыли из игры на длительный срок из-за травм.
В матче против Швеции также не поможет основной правый защитник Ефим Конопля из-за перебора желтых карточек). Под вопросом участие этой игре Николая Матвиенко, Арсения Батагова и Георгия Судакова, которые тоже имеют проблемы со здоровьем.
По информации ТаТоТаке, против Швеции может не сыграть также защитник Динамо Александр Михавко, который травмировался в матче с Оболонью.
Какие проблемы у Швеции?
- Наш ближайший соперник тоже подходит к игре с Украиной далеко не оптимальным составом.
- До сих пор под большим вопросом остается участие в матче травмированного нападающего Александра Исака, который стал одним из самых дорогих футболистов мира после трансфера в Ливерпуль из Ньюкасла.
- Также с высокой вероятностью пропустят игру с Украиной Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски и голкипер Виктор Йоханссон.