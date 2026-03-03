На эту тему высказался Сергей Ребров в программе "Футбол 360". Он отметил, что болельщики могут ожидать определенные изменения в составе – в частности появление новых имен.

Как Ребров оценил вероятность новых вызовов в сборную?

Многие болельщики хотят видеть новые лица в сборной, но, увидев заявку команды, некоторые из фанатов все же могут удивиться.

Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя,

– говорит главный тренер сборной.

Что сказал Ребров о вызове Бражко?

В течение 2024 Бражко стабильно выступал в составе сборной Украины, однако уже в следующем году тренерский штаб прекратил вызывать его на поединки.

Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция,

– сказал Ребров.

На эту позицию он выделил Егора Ярмолюка.

Егор Ярмолюк, который ранее играл за молодежку. По моему мнению, он является лидером Брентфорда, несмотря на то, что он не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но последний раз играл,

– рассказывает тренер.

Что известно о ближайших матчах сборной Украины?

Плей-офф чемпионата мира – путь B:

26 марта, 21:45 – Украина – Швеция

– Украина – Швеция 31 марта, 21:45 – Украина – Польша/Албания (при условии победы в полуфинале)

Украина имеет три победы, одну ничью и одно поражение в пяти очных встречах со Швецией. Последний раз команды встречались на Евро-2020, где Украина победила 2:1 в дополнительное время.

По информации Общественное Спорт, если Украина пройдет квалификацию, в июне-июле она сыграет на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Группа F включает: