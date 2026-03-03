На цю тему висловився Сергій Ребров у програмі "Футбол 360". Він зазначив, що вболівальники можуть очікувати певні зміни у складі – зокрема появу нових імен.

Як Ребров оцінив імовірність нових викликів до збірної?

Багато вболівальників хочуть бачити нові обличчя у збірній, але, побачивши заявку команди, дехто з фанатів усе ж може здивуватися.

Чому здивування? Ми ж Блохіна, Андрія Шевченка, на жаль, вже не викличемо. Тому в будь якому разі буде нове ім'я,

– каже головний тренер збірної.

Що сказав Ребров про виклик Володимира Бражка?

Упродовж 2024 року Бражко стабільно виступав у складі збірної України, проте вже наступного року тренерський штаб припинив викликати його на поєдинки.

Я задоволений станом Володимира, він забиває, є лідером. Проте на цій позиції велика конкуренція,

– сказав Ребров.

На цю позицію він виділив Єгора Ярмолюка.

Єгор Ярмолюк, який раніше грав за молодіжку. На мою думку, він є лідером Брентфорда, незважаючи на те, що він не постійно грає. Останні матчі він виходив на заміну, але останній раз грав,

– розповідає тренер.

Що відомо про найближчі матчі збірної України?

Плей-оф чемпіонату світу – шлях B:

26 березня, 21:45 – Україна – Швеція

– Україна – Швеція 31 березня, 21:45 – Україна – Польща/Албанія (за умови перемоги у півфіналі)

Україна має три перемоги, одну нічію й одну поразку у п'яти очних зустрічах зі Швецією. Востаннє команди зустрічалися на Євро-2020, де Україна перемогла 2:1 в додатковий час.

За інформацією Суспільне Спорт, якщо Україна пройде кваліфікацію, у червні-липні вона зіграє на чемпіонаті світу у США, Канаді та Мексиці. Група F включає: