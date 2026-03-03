На цю тему висловився Сергій Ребров у програмі "Футбол 360". Він зазначив, що вболівальники можуть очікувати певні зміни у складі – зокрема появу нових імен.
Дивіться також Чи буде Педріньо в збірній Україні: Ребров відверто висловився про натуралізацію гравця Шахтаря
Як Ребров оцінив імовірність нових викликів до збірної?
Багато вболівальників хочуть бачити нові обличчя у збірній, але, побачивши заявку команди, дехто з фанатів усе ж може здивуватися.
Чому здивування? Ми ж Блохіна, Андрія Шевченка, на жаль, вже не викличемо. Тому в будь якому разі буде нове ім'я,
– каже головний тренер збірної.
Що сказав Ребров про виклик Володимира Бражка?
Упродовж 2024 року Бражко стабільно виступав у складі збірної України, проте вже наступного року тренерський штаб припинив викликати його на поєдинки.
Я задоволений станом Володимира, він забиває, є лідером. Проте на цій позиції велика конкуренція,
– сказав Ребров.
На цю позицію він виділив Єгора Ярмолюка.
Єгор Ярмолюк, який раніше грав за молодіжку. На мою думку, він є лідером Брентфорда, незважаючи на те, що він не постійно грає. Останні матчі він виходив на заміну, але останній раз грав,
– розповідає тренер.
Що відомо про найближчі матчі збірної України?
Плей-оф чемпіонату світу – шлях B:
- 26 березня, 21:45 – Україна – Швеція
- 31 березня, 21:45 – Україна – Польща/Албанія (за умови перемоги у півфіналі)
Україна має три перемоги, одну нічію й одну поразку у п'яти очних зустрічах зі Швецією. Востаннє команди зустрічалися на Євро-2020, де Україна перемогла 2:1 в додатковий час.
За інформацією Суспільне Спорт, якщо Україна пройде кваліфікацію, у червні-липні вона зіграє на чемпіонаті світу у США, Канаді та Мексиці. Група F включає:
- 15 червня, Монтеррей, Мексика, 05:00 – Україна – Туніс
- 20 червня, Г'юстон, США, 20:00 – Нідерланди – Україна
- 26 червня, Канзас-Сіті, США, 02:00 – Японія – Україна