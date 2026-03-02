Напередодні ігор плей-оф у ЗМІ почали обговорювати можливу натуралізацію іноземців для збірної. Головний тренер національної команди Сергій Ребров висловився на цю тему у програмі Футбол 360.

Чи зацікавлений Ребров у Педріньо?

Ще наприкінці січні відомий ресурс ESPN повідомив, що хавбек Шахтаря Педріньо може прийняти українське громадянство. За їх інформацією, особисто Сергій Ребров був зацікавлений у натуралізації бразильця та хоче його бачити в національній команді.

Наставник збірної України довго не коментував цю тему, але нарешті вперше висловив свою думку. З його слів зрозуміло, що наразі він не розглядає Педріньо для нашої національної команди.

Якщо у гравця є український паспорт, тоді я можу його розглядати як потенційного гравця збірної. Я не можу натуралізувати гравців, тим більше в мене контракт закінчується через три місяці. Я не знаю, де я буду. Я не можу зараз казати, що я когось хочу натуралізувати. Я вважаю, що є регламент. П'ять років гравець повинен грати в Україні чи в будь-якій країні. Тоді в нього є шанс стати громадянином цієї країни і грати за неї,

– заявив тренер.

"Поки що я вважаю, що у Педріньо немає тих п'яти років. Тому має бути бажання Шахтаря і в першу чергу бажання гравця. Я вважаю, що натуралізація – це дуже важливий фактор для самого гравця. Ти міняєш громадянство, це не просто так, що ось тренер збірної чи збірна чи клуб захотів. Дуже важливо, щоб це виходило від гравця, а не від національної збірної", – резюмував Ребров.

Що відомо про Педріньо?

Відзначимо, що Педріньо став гравцем Шахтаря влітку 2021 року. "Гірники" витратили 18 мільйонів євро за хавбека Бенфіки. З початком повномасштабної війни гравець залишив клуб.

Протягом двох років бразилець грав в оренді за Атлетіко Мінейро, а у 2024-му повернувся у Шахтар. Загалом 79 матчах за "гірників" півзахисник оформив 11 голів і 17 асистів. Контракт Педріньо з "гірниками" чинний до 2029 року.

