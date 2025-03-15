Малиновский оформил два ассиста-конфетки в победном матче Дженоа: видео перформанса

Украинский футболист Руслан Малиновский провел блестящий матч за Дженоа. Команда одержала победу благодаря усилиям украинского футболиста.

В пятницу, 14 марта, Дженоа встретилось с Лечче в рамках 29-го тура Серии А. Команда Руслана Малиновского одержала победу со счетом 2:1, пишет 24 канал.

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Блестящая игра украинца

Это был первый выход Руслана на поле после тяжелой травмы. Он начал противостояние со стартового состава команды.

На 16-й минуте украинский полузащитник сделал голевую передачу на Фабио Миретти, который вывел Дженоа вперед, открыв счет в матче. В конце первого тайма Малиновский снова ассистировал Миретти.

Дженоа – Лечче: видеообзор матча

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский сыграл 8 матчей за Дженоа, в которых отдал 3 результативные передачи. Значительную часть чемпионата он пропустил из-за восстановления.

Отметим, что Дженоа сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Серии А.