Малиновский покинет Дженоа после завершения сезона

В 2023 году игрок сборной Украины Руслан Малиновский перешел в итальянский клуб Дженоа. В его составе он выступал до 2026 года.

Малиновский покинет Дженоа после трех лет пребывания в клубе. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальных сетях.

Смотрите также Малиновский забил гол-красавец и ворвался в элитный рейтинг

Когда Малиновский покинет Дженоа?

Он провел за клуб всего 74 матчей, в которых отметился 10 голами и 8 результативными передачами. В текущем сезоне он сыграл 33 поединка, забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.

Украинский футболист покидает команду после завершения контракта, который действует до июня 2026 года, и станет свободным агентом.

Свой прощальный матч в составе Дженоа Малиновский еще будет иметь возможность провести на поле: 17 мая команда сыграет домашний матч против Милана, где он сможет попрощаться с болельщиками, а завершит сезон 24 мая выездной игрой против Лечче.

Во время игры за Дженоа Малиновский установил рекорд среди украинцев в Серии А по количеству результативных передач, превзойдя достижение Андрея Шевченко, всего 30 ассистов в итальянском чемпионате.

Где может продолжить карьеру Малиновский?

Малиновский согласовал условия контракта с турецким клубом Трабзонспор по формуле "2+1" (два года с опцией продления еще на один сезон), а его годовая зарплата составит примерно 1,2 миллиона евро. В Турции он будет выступать вместе с другими украинскими футболистами – Арсением Батаговым и Александром Зубковым. Сейчас Трабзонспор занимает третье место в турецкой Суперлиге и борется за выход в еврокубки, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Каково отношение тренера Дженоа к Малиновскому?

Комментируя завершение выступлений украинца за Дженоа, Де Росси отметил, что футболиста с такими качествами невозможно просто заменить "копией".

Как его заменить? Лишь качественным игроком, который, вероятно, будет моложе. Но не стоит ожидать, что он регулярно будет забивать с 30 метров. Это не будет точная копия Руслана. Таких игроков не существует, ведь он приносит уверенность в победах в шести – семи матчах в год, и это важно. В то же время нам нужен футболист, который сможет забивать по-другому – например, благодаря подключением вперед,

– цитирует тренера Tuttosport.

Кто такой Руслан Малиновский?