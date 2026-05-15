Малиновский покинет Дженоа после завершения сезона
- Малиновский покидает Дженоа после окончания контракта в 2026 году и согласовал контракт с Трабзонспором.
- Тренер Дженоа отметил, что заменить Малиновского будет трудно из-за его уникальных качеств и влияния на команду.
В 2023 году игрок сборной Украины Руслан Малиновский перешел в итальянский клуб Дженоа. В его составе он выступал до 2026 года.
Малиновский покинет Дженоа после трех лет пребывания в клубе. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальных сетях.
Когда Малиновский покинет Дженоа?
Он провел за клуб всего 74 матчей, в которых отметился 10 голами и 8 результативными передачами. В текущем сезоне он сыграл 33 поединка, забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.
Украинский футболист покидает команду после завершения контракта, который действует до июня 2026 года, и станет свободным агентом.
Свой прощальный матч в составе Дженоа Малиновский еще будет иметь возможность провести на поле: 17 мая команда сыграет домашний матч против Милана, где он сможет попрощаться с болельщиками, а завершит сезон 24 мая выездной игрой против Лечче.
Во время игры за Дженоа Малиновский установил рекорд среди украинцев в Серии А по количеству результативных передач, превзойдя достижение Андрея Шевченко, всего 30 ассистов в итальянском чемпионате.
Где может продолжить карьеру Малиновский?
Малиновский согласовал условия контракта с турецким клубом Трабзонспор по формуле "2+1" (два года с опцией продления еще на один сезон), а его годовая зарплата составит примерно 1,2 миллиона евро. В Турции он будет выступать вместе с другими украинскими футболистами – Арсением Батаговым и Александром Зубковым. Сейчас Трабзонспор занимает третье место в турецкой Суперлиге и борется за выход в еврокубки, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Каково отношение тренера Дженоа к Малиновскому?
Комментируя завершение выступлений украинца за Дженоа, Де Росси отметил, что футболиста с такими качествами невозможно просто заменить "копией".
Как его заменить? Лишь качественным игроком, который, вероятно, будет моложе. Но не стоит ожидать, что он регулярно будет забивать с 30 метров. Это не будет точная копия Руслана. Таких игроков не существует, ведь он приносит уверенность в победах в шести – семи матчах в год, и это важно. В то же время нам нужен футболист, который сможет забивать по-другому – например, благодаря подключением вперед,
– цитирует тренера Tuttosport.
Кто такой Руслан Малиновский?
- Родился в Житомире, воспитывался в системах местного Полесья и донецкого Шахтера. На взрослом уровне впервые заявил о себе во время аренды в луганской Заре в 2014 – 2015 годах.
В 2016 году переехал в Бельгию, где стал одним из лидеров Генка. Вместе с клубом выиграл чемпионат Бельгии и получил признание как лучший игрок команды.
В 2019 году перешел в Аталанту. Под руководством Джан Пьеро Гасперини стал ключевым полузащитником и одним из лучших в Серии А. В сезоне 2020/2021 стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, также регулярно отмечался результативными голами в Лиге чемпионов.
В 2023 году играл за Олимпик Марсель, после чего вернулся в Италию, где выступал за Дженоа.
За национальную сборную дебютировал в 2015 году. По состоянию на 2026 год провел 68 матчей и забил 10 голов.
Женат на Роксане Малиновской, у пары есть дочь Оливия. Недавно родился сын.