Маліновський залишить Дженоа після трьох років перебування в клубі. Про це повідомили на офіційній сторінці клубу в соціальних мережах.
Коли Маліновський покине Дженоа?
Він провів за клуб загалом 74 матчі, у яких відзначився 10 голами та 8 результативними передачами. У поточному сезоні він зіграв 33 поєдинки, забив 6 м'ячів і віддав 3 асисти.
Український футболіст залишає команду після завершення контракту, який діє до червня 2026 року, і стане вільним агентом.
Свій прощальний матч у складі Дженоа Маліновський ще матиме можливість провести на полі: 17 травня команда зіграє домашній матч проти Мілана, де він зможе попрощатися з уболівальниками, а завершить сезон 24 травня виїзною грою проти Лечче.
Під час гри за Дженоа Маліновський встановив рекорд серед українців у Серії А за кількістю результативних передач, перевершивши досягнення Андрія Шевченка, загалом 30 асистів в італійському чемпіонаті.
Де може продовжити кар'єру Маліновський?
Маліновський погодив умови контракту з турецьким клубом Трабзонспор за формулою "2+1" (два роки з опцією продовження ще на один сезон), а його річна зарплата становитиме приблизно 1,2 мільйона євро. У Туреччині він виступатиме разом з іншими українськими футболістами – Арсенієм Батаговим та Олександром Зубковим. Наразі Трабзонспор посідає третє місце в турецькій Суперлізі та бореться за вихід до єврокубків, пише інсайдер Фабріціо Романо.
Яке ставлення тренера Дженоа до Маліновського?
Коментуючи завершення виступів українця за Дженоа, Де Россі зазначив, що футболіста з такими якостями неможливо просто замінити "копією".
Як його замінити? Лише якісним гравцем, який, ймовірно, буде молодшим. Але не варто очікувати, що він регулярно забиватиме з 30 метрів. Це не буде точна копія Руслана. Таких гравців не існує, адже він приносить впевненість у перемогах у шести – семи матчах на рік, і це важливо. Водночас нам потрібен футболіст, який зможе забивати по-іншому – наприклад, завдяки підключенням уперед,
– цитує тренера Tuttosport.
Хто такий Руслан Маліновський?
- Народився в Житомирі, виховувався в системах місцевого Полісся та донецького Шахтаря. На дорослому рівні вперше заявив про себе під час оренди в луганській Зорі у 2014 – 2015 роках.
У 2016 році переїхав до Бельгії, де став одним із лідерів Генка. Разом із клубом виграв чемпіонат Бельгії та отримав визнання як найкращий гравець команди.
У 2019 році перейшов до Аталанти. Під керівництвом Джан П'єро Гасперіні став ключовим півзахисником і одним із найкращих у Серії А. У сезоні 2020/2021 став найкращим асистентом чемпіонату Італії, також регулярно відзначався результативними голами в Лізі чемпіонів.
У 2023 році грав за Олімпік Марсель, після чого повернувся до Італії, де виступав за Дженоа.
За національну збірну дебютував у 2015 році. Станом на 2026 рік провів 68 матчів і забив 10 голів.
Одружений з Роксаною Маліновською, у пари є донька Олівія. Нещодавно народився син.