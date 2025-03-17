Футболист сборной Украины попал в команду недели Серии А

В чемпионате Италии по футболу завершился 29 тур. По его итогам известный статистический портал составил символическую сборную.

В ней нашлось место футболистам из семи клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на SofaScore. Одним из них стал игрок Дженоа Руслан Малиновский.

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Заслуженное признание для украинца

Украинский полузащитник впервые после восстановления от серьезной травмы вышел в стартовом составе "грифонов". Он стал одним из главных героев поединка Дженоа – Лечче.

Уроженец Житомира провел на поле 55 минут. Он отдал две результативные передачи, благодаря которым его команда одержала победу со счетом 2:1.

За свой перформанс Руслан получил оценку 7.9. Также в символической сборной оказался и его одноклубник Фабио Миретти, который отметился дублем после ассистов украинца.

Лучшими же футболистами тура признали 24-летнего вингера Болоньи Дана Ндойе. Он забил гол и отдал результативную передачу в матче с Лацио, который его команда выиграла со счетом 5:0. Швейцарца было оценено в 8,9 балла.



Малиновский попал в команду тура Серии А / Скриншот с сайта SofaScore

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский сыграл восемь матчей за Дженоа во всех турнирах. В них он отдал три ассиста.

Отметим, что следующий поединок "грифоны" проведут 29 марта на выезде против Ювентуса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.