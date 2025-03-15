Украинец отметил это событие двумя ассистами за 55 минут, которые провел на поле. Они помогли "грифонам" одержать победу со счетом 2:1.

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Виейра возлагает большие надежды на украинца

По завершению поединка главный тренер Дженоа Патрик Виейра прокомментировал выступление своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sos Fanta. Отдельно он высказался о Руслане Малиновском, отметив высокий уровень украинца.

"Приятно видеть Руслана на поле. Миретти забил два гола, а он очень красиво выполнил эти передачи. Первый ассист был прекрасным, второй также. Он показал качество в этих двух голах, но я все еще хочу большего и ожидаю, что он забьет больше голов и сделает больше голевых передач, потому что он важный игрок.

Он футболист мирового уровня. Он демонстрирует свою индивидуальность и физические качества. Он еще не готов на 100%, но прогрессирует с каждой неделей", – заявил Виейра.

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский провел восемь поединков на клубном уровне, в которых записал себе в актив три результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Дженоа состоится 29 марта. "Грифоны" в 19:00 по киевскому времени на выезде будут противостоять Ювентусу.