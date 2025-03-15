Впервые после травмы в стартовом составе "грифонов" вышел Руслан Малиновский. Он провел сильный поединок и двумя ассистами помог хозяевам одержать победу со счетом 2:1.

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Великолепная пресса для украинца

После завершения матча журналисты итальянского издания Tuttomercatoweb оценили игру украинского полузащитника, информирует 24 Канал. Они похвалили его за влияние на атакующий потенциал Дженоа и отметили реакцию фанатов, которые были в восторге от выступления Руслана:

Как сильно не хватало качественной игры этого футболиста. Виейра доверил Руслану место в стартовом составе на позиции плеймейкера. Малиновский показал хороший футбол, постоянно находил передачами партнеров и сделал замечательные ассисты на Миретти. Украинец покидал поле под бурные овации – он их заслужил.

Отметим, что это был лишь второй поединок для Руслана Малиновского после восстановления от серьезной травмы. Из-за перелома ноги и вывиха сустава правой лодыжки он пропустил пять месяцев.

Справка. В нынешнем сезоне украинец провел всего восемь матчей за Дженоа во всех турнирах. В них он отдал три результативные передачи.

Следующий поединок "грифоны" проведут 29 марта на выезде против Ювентуса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.