Малиновский впервые сыграл за Дженоа после ужасного перелома

Полгода хавбек Дженоа Руслан Малиновский оставался вне игры из-за тяжелой травмы, которую получил в начале сезона. Игрок сборной Украины вернулся на поле в поединке 28-го тура Серии А.

В пятницу, 7 марта, в Италии стартовал 28-й тур Серии А. В выездном поединке Дженоа встречался с Кальяри, пишет 24 Канал.

Читайте также Семья Малиновского узнала пол будущего ребенка прямо на футбольном поле: душевное видео

Как сыграл Малиновский после травмы

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский начал поединок со скамейки запасных. На 75-й минуте встречи, когда счет был 1:1, главный тренер Дженоа Патрик Виейра выпустил украинца на поле.

Руслан заменил травмированного ивуарийца Максвелла Корне. За отведенное игровое время Малиновский не успел отметиться результативными действиями, заработав от WhoScored оценку 6,2 балла. До финального свистка счет во встрече не изменился.

Пресс-служба Дженоа поздравила 31-летнего полузащитника с возвращением на поле.

"С возвращением, Руслан", – говорится в заметке "грифонов" в инстаграме.

Видеообзор матча Кальяри – Дженоа

Напомним, что Малиновский не играл с 21 сентября 2024 года. Тогда полузащитник получил ужасную травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости. В сезоне-2024/25 Руслан сыграл лишь 7 матчей и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Малиновский может сменить клубную прописку. В услугах игрока сборной Украины заинтересован клуб МЛС Нью-Йорк Сити.