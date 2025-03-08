У п'ятницю, 7 березня, в Італії стартував 28-й тур Серії А. У виїзному поєдинку Дженоа зустрічався з Кальярі, пише 24 Канал.

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Як зіграв Маліновський після травми

Український хавбек "грифонів" Руслан Маліновський розпочав поєдинок з лави запасних. На 75-й хвилині зустрічі, коли рахунок був 1:1, головний тренер Дженоа Патрік Вієйра випустив українця на поле.

Руслан замінив травмованого івуарійця Максвелла Корне. За відведений ігровий час Маліновський не встиг відзначитися результативними діями, заробивши від WhoScored оцінку 6,2 бала. До фінального свистка рахунок у зустрічі не змінився.

Пресслужба Дженоа привітала 31-річного півзахисника з поверненням на поле.

"З поверненням, Руслане", – йдеться у дописі "грифонів" в інстаграмі.

Відеоогляд матчу Кальярі – Дженоа

Нагадаємо, що Маліновський не грав від 21 вересня 2024 року. Тоді півзахисник отримав жахливу травму – вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. У сезоні-2024/25 Руслан зіграв лише 7 матчів та відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може змінити клубну прописку. У послугах гравця збірної України зацікавлений клуб МЛС Нью-Йорк Сіті.