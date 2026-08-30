Украинский полузащитник пропустит ближайший матч турецкого клуба. Медицинское обследование выявило отек мягких тканей и костей во внутренней части левого колена, пишет Telegram-канал "Взбірна".

Малиновский получил травму

О состоянии 33-летнего футболиста сообщил председатель медицинского комитета Трабзонспора Ахмет Бешир. По его словам, Малиновский обратился к врачам из-за боли во внутренней части левого колена, которая возникла после удара.

В результате обследования и МРТ, проведенных в связи с болью во внутренней части левого колена нашего игрока Руслана Малиновского, вызванной ударом, был выявлен обширный отек мягких тканей и костей во внутренней части колена, и наша медицинская команда приступила к его лечению,

– заявил Бешир.

Из-за травмы Малиновский не попал в заявку Трабзонспора на матч третьего тура чемпионата Турции против Амеда, который состоится 31 августа.

Пока что клуб не сообщил точные сроки восстановления украинца. Они будут зависеть от того, как его организм будет реагировать на лечение.

Удаление и вылет из еврокубков

Травма стала для Малиновского еще одним неприятным эпизодом после матча против Ференцвароша в квалификации Лиги Европы.

Украинец начал матч в стартовом составе, но получил прямую красную карточку на 13-й минуте и досрочно покинул поле.

Ситуация для Трабзонспора ухудшилась еще больше после второго удаления в составе команды. Турецкий клуб в итоге потерпел разгромное поражение и уступил Ференцварошу с общим счетом 0:5 по сумме двух матчей.

После вылета из квалификации Лиги Европы Трабзонспор продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций.