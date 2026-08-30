Украинский полузащитник пропустит ближайший матч турецкого клуба. Медицинское обследование выявило отек мягких тканей и костей во внутренней части левого колена, пишет Telegram-канал "Взбірна".
Малиновский получил травму
О состоянии 33-летнего футболиста сообщил председатель медицинского комитета Трабзонспора Ахмет Бешир. По его словам, Малиновский обратился к врачам из-за боли во внутренней части левого колена, которая возникла после удара.
В результате обследования и МРТ, проведенных в связи с болью во внутренней части левого колена нашего игрока Руслана Малиновского, вызванной ударом, был выявлен обширный отек мягких тканей и костей во внутренней части колена, и наша медицинская команда приступила к его лечению,
– заявил Бешир.
Из-за травмы Малиновский не попал в заявку Трабзонспора на матч третьего тура чемпионата Турции против Амеда, который состоится 31 августа.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Пока что клуб не сообщил точные сроки восстановления украинца. Они будут зависеть от того, как его организм будет реагировать на лечение.
Удаление и вылет из еврокубков
Травма стала для Малиновского еще одним неприятным эпизодом после матча против Ференцвароша в квалификации Лиги Европы.
Украинец начал матч в стартовом составе, но получил прямую красную карточку на 13-й минуте и досрочно покинул поле.
Ситуация для Трабзонспора ухудшилась еще больше после второго удаления в составе команды. Турецкий клуб в итоге потерпел разгромное поражение и уступил Ференцварошу с общим счетом 0:5 по сумме двух матчей.
После вылета из квалификации Лиги Европы Трабзонспор продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций.