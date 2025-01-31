Малиновский впервые провел тренировку с общей группой Дженоа

Руслан Малиновский в начале сезона получил ужасную травму. Для восстановления украинскому полузащитнику понадобилось длительное время.

31-летний игрок Дженоа почти завершил реабилитацию после тяжелой травмы. К тому же лидер сборной Украины может в ближайшее время появиться на поле, сообщает 24 канал со ссылкой на Pianetagenoa1893.

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Малиновский на тренировке

Руслан Малиновский завершает восстановление от тяжелой и неприятной травмы. Хавбек начинает работать с партнерами по команде, ранее он возобновил тренировки с мячом.

Сообщают, что полузащитник Дженоа после долгого восстановления и занятий в спортзале вернулся на поле. Лидер сборной Украины провел первую тренировку с общей группой генузийского коллектива.

Малиновский тренируется в общей группе / Фото ФК Дженоа

Напомним, что Малиновский получил травму голеностопа. Ужасный инцидент произошел в матче Серии А против Венеции – 21 сентября 2024 года.

В текущей кампании Руслан Малиновский успел сыграть в пяти матчах за Дженоа. Украинский полузащитник также сумел отметиться одной результативной передачей.