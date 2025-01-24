В том матче уроженец Житомира сломал ногу и вывихнул сустав правой лодыжки. После этого он перенес операцию и начал реабилитацию, которая уже длится четыре месяца.

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Финишная прямая

Украинский футболист рассказал, на каком этапе восстановления он сейчас находится. По словам Малиновского, большая часть реабилитации уже позади и он ожидает окончательного вердикта врачей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Все идет хорошо, моя лодыжка зажила, и с помощью персонала я работаю все время. Однако, чтобы вернуться на поле, я должен чувствовать себя на 100 процентов. Могу ли назвать дату возвращения? Нет, потому что рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полтора. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу в ближайшее время. Но я не могу дождаться, чтобы вернуться к игре,

– сказал Малиновский.

Также Руслан признался, боялся ли, что придется заканчивать с футболом, ведь повреждение выглядело очень жутко. Он заявил, что возвращение после предыдущей серьезной травмы давало ему уверенность, что все будет хорошо:

"Мы знаем, что есть примеры, когда игроки вынуждены завершать карьеру после серьезных травм, после нескольких операций. Я, честно говоря, не боялся, я никогда не боялся не играть. Тот факт, что я порвал крестообразную связку, когда играл за Генк, вероятно, помог.

Я отсутствовал восемь месяцев, я уже знаю, что только с помощью постоянной и ежедневной работы можно преодолеть такую серьезную травму. Я не люблю смотреть игры с трибун. Я так скучаю за игрой с товарищами по команде. И я не могу дождаться, чтобы вернуться и помочь команде".

Справка. В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел всего шесть матчей. Он успел записать себе в актив один ассист.

Отметим, что сейчас Дженоа занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок "грифоны" проведут 27 января в 21:45 против Монцы.