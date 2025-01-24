В тому матчі уродженець Житомира зламав ногу та вивихнув суглоб правої щиколотки. Після цього він переніс операцію та розпочав реабілітацію, яка вже триває чотири місяці.

Читайте також Основний гравець Динамо незабаром змінить клубну прописку

Фінішна пряма

Український футболіст розповів, на якому етапі відновлення він наразі перебуває. За словами Маліновського, більша частина реабілітації вже позаду й він очікує на остаточний вердикт лікарів, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Все йде добре, моя щиколотка зажила, і за допомогою персоналу я працюю весь час. Однак, щоб повернутися на поле, я повинен почуватися на 100 відсотків. Чи можу назвати дату повернення? Ні, тому що ризикувати немає сенсу. Це може зайняти два тижні, місяць або півтора. Багато залежатиме від відповідей, які я отримаю найближчим часом. Але я не можу дочекатися, щоб повернутися до гри,

– сказав Маліновський.

Також Руслан зізнався, чи боявся, що доведеться закінчувати з футболом, адже пошкодження виглядало дуже моторошно. Він заявив, що повернення після попередньої серйозної травми давало йому впевненість, що все буде добре:

"Ми знаємо, що є приклади, коли гравці змушені завершувати кар’єру після серйозних травм, після кількох операцій. Я, чесно кажучи, не боявся, я ніколи не боявся не грати. Той факт, що я порвав хрестоподібну зв’язку, коли грав за Генк, ймовірно, допоміг.

Я був відсутнім вісім місяців, я вже знаю, що тільки за допомогою постійної та щоденної роботи можна подолати таку серйозну травму. Я не люблю дивитись ігри з трибун. Я так сумую за грою з товаришами за командою. І я не можу дочекатися, щоб повернутися та допомогти команді".

Довідка. В нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів лише шість матчів. Він встиг записати собі в актив один асист.

Зазначимо, що наразі Дженоа посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії А. Наступний поєдинок "грифони" проведуть 27 січня о 21:45 проти Монци.