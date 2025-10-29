Теперь он достаточно успешно проявляет себя в роли тренера. Что известно о Руслане Ротане, его карьеру, где сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.
Как сложилась карьера Ротаня?
Как говорится в статье на Википедии, Руслан Ротань родился 29 октября 1981 года в городе Полтава. Сейчас главный тренер Полесья празднует 44-летие.
Ротань является воспитанником полтавской Ворсклы и днепровского спортивного интерната. В 1999 году он подписал первый профессиональный контракт с Днепром.
В 2005 году Ротань перебрался в киевское Динамо, где провел 2,5 сезона. И уже вскоре вернулся в Днепр, ведь потерял место в стартовом составе столичного клуба.
Ротань в Днепре / Фото днепровского клуба
В Днепре он вернул себе статус игрока основного состава, а впоследствии даже получил капитанскую повязку. Более того, Ротань сыграл важную роль в успехе днепрян в Лиге Европы в сезоне 2014/2025.
Кроме того, футболист забил роскошный гол в финале турнира в ворота Севильи (2:3). А уже через два года он покинул Днепр и перебрался в чешскую Славию, подписав однолетний контракт.
Какие трофеи выиграл Ротань? Футболист становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны с Динамо. Кроме того, он является двукратным обладателем национального Суперкубка. С Днепром был финалистом Лиги Европы и серебряным призером УПЛ.
В январе 2018 года Ротань вернулся в Динамо, а после окончания сезона в мае завершил футбольную карьеру.
Что известно о тренерской деятельности Ротаня?
В октябре 2018 года Руслан Ротань стал ассистентом главного тренера донецкого Олимпика, а в декабре того же года специалиста назначили наставником молодежной сборной Украины U-21.
В четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Украины во главе с Ротанем обыграла Францию. Тогда "сине-желтые" впервые в истории вышли на Олимпийские игры.
Ротань в сборной Украины U-21 / Фото УАФ
Кроме того, Ротань успел поработать во взрослой сборной Украины. Он исполнял обязанности главного тренера (март – июнь 2023 года), а затем его заменил Сергей Ребров. После Олимпиады-2024 Ротань покинул команду Украины U-21.
Тренер сосредоточился на работе в Александрии, которую возглавил в 2022 году. В сезоне 2024/2025 Ротань привел Александрию к историческому успеху в чемпионате Украины. "Горожане" впервые за время существования завоевали серебряные медали отечественной лиги, уступив лишь Динамо.
С сезона 2025/2026 Руслан Ротань работает в другом украинском клубе. Летом 2025 года он возглавил житомирское Полесье.
Ротань в Полесье / Фото житомирского клуба
Что известно о личной жизни Ротаня?
Впервые Руслан Ротань женился в 2005 году. Его избранницей стала известная каратистка Мария Игнатьева (ныне – Фролова).
Супруги развелись в 2013 году. От первого брака у Ротаня есть дети: сыновья Богдан и Захар и дочь Ангелина.
В том году он во второй раз женился. Женой Ротаня стала модель Кристина Раевская, которая родила ему двух дочерей – Мирославу и Доминику.
Ротань и Раевская / Фото из соцсетей жены экс-футболиста
Интересные факты о Руслане Ротане
- Руслан Ротань в первой тройке футболистов, которые провели больше всего матчей за сборную Украины. Экс-полузащитник Динамо и Днепра появился на поле в 100 играх в футболке "сине-желтых".
- Ротань стал соавтором исторического успеха сборной Украины в 2005 году. Бывший футболист забил три мяча в квалификации и помог национальной команде впервые выйти на чемпионат мира-2006.
- Экс-футболист в свое время отказался подписывать контракт с Рубином из России. В тот день, когда Ротань должен был перейти в казанский клуб, в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777.
- В 2017 году Руслан Ротань совместно с Романом Зозулей открыли детскую футбольную академию в Днепре.
- Ротань имел прозвище "Профессор" за умение читать игру, хорошее видение поля и спокойствие во время матчей. Его сравнивали с Андреа Пирло.