Дважды женат и не подошел Динамо: что известно о Руслане Ротане

Руслан Ротань – один из величайших представителей украинского футбола. Яркими выступлениями и страстью к игре легенда Днепра вписал свое имя в историю отечественного спорта.

Теперь он достаточно успешно проявляет себя в роли тренера. Что известно о Руслане Ротане, его карьеру, где сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Ротаня?

Как говорится в статье на Википедии, Руслан Ротань родился 29 октября 1981 года в городе Полтава. Сейчас главный тренер Полесья празднует 44-летие.

Ротань является воспитанником полтавской Ворсклы и днепровского спортивного интерната. В 1999 году он подписал первый профессиональный контракт с Днепром.

В 2005 году Ротань перебрался в киевское Динамо, где провел 2,5 сезона. И уже вскоре вернулся в Днепр, ведь потерял место в стартовом составе столичного клуба.

Ротань в Днепре / Фото днепровского клуба

В Днепре он вернул себе статус игрока основного состава, а впоследствии даже получил капитанскую повязку. Более того, Ротань сыграл важную роль в успехе днепрян в Лиге Европы в сезоне 2014/2025.

Кроме того, футболист забил роскошный гол в финале турнира в ворота Севильи (2:3). А уже через два года он покинул Днепр и перебрался в чешскую Славию, подписав однолетний контракт.

Какие трофеи выиграл Ротань? Футболист становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны с Динамо. Кроме того, он является двукратным обладателем национального Суперкубка. С Днепром был финалистом Лиги Европы и серебряным призером УПЛ.

В январе 2018 года Ротань вернулся в Динамо, а после окончания сезона в мае завершил футбольную карьеру.

Что известно о тренерской деятельности Ротаня?

В октябре 2018 года Руслан Ротань стал ассистентом главного тренера донецкого Олимпика, а в декабре того же года специалиста назначили наставником молодежной сборной Украины U-21.

В четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Украины во главе с Ротанем обыграла Францию. Тогда "сине-желтые" впервые в истории вышли на Олимпийские игры.

Ротань в сборной Украины U-21 / Фото УАФ

Кроме того, Ротань успел поработать во взрослой сборной Украины. Он исполнял обязанности главного тренера (март – июнь 2023 года), а затем его заменил Сергей Ребров. После Олимпиады-2024 Ротань покинул команду Украины U-21.

Тренер сосредоточился на работе в Александрии, которую возглавил в 2022 году. В сезоне 2024/2025 Ротань привел Александрию к историческому успеху в чемпионате Украины. "Горожане" впервые за время существования завоевали серебряные медали отечественной лиги, уступив лишь Динамо.

С сезона 2025/2026 Руслан Ротань работает в другом украинском клубе. Летом 2025 года он возглавил житомирское Полесье.

Ротань в Полесье / Фото житомирского клуба

Что известно о личной жизни Ротаня?

Впервые Руслан Ротань женился в 2005 году. Его избранницей стала известная каратистка Мария Игнатьева (ныне – Фролова).

Супруги развелись в 2013 году. От первого брака у Ротаня есть дети: сыновья Богдан и Захар и дочь Ангелина.

В том году он во второй раз женился. Женой Ротаня стала модель Кристина Раевская, которая родила ему двух дочерей – Мирославу и Доминику.

Ротань и Раевская / Фото из соцсетей жены экс-футболиста

Интересные факты о Руслане Ротане