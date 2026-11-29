Руслан Ротань эмоционально отреагировал на травму Игоря Краснопира после матча с Карпатами. Тренер Полесья резко высказался о действиях защитника хозяев Владислава Бабогла.

Матч 14-го тура УПЛ во Львове завершился ничьей 1:1, однако заключительные минуты встречи омрачил неприятный эпизод с участием нападающего житомирян. После матча главный тренер Полесья рассказал о состоянии своего футболиста и оценил действия капитана соперников, сообщает официальный сайт ФК Карпаты.

Ротань обвинил Бабогло после травмы Краснопира

В последние минуты матча на футбольном поле вспыхнул конфликт. Выяснилось, что защитник Карпат Владислав Бабогло ударил локтем нападающего Полесья Игоря Краснопира.

Нападающий оказался на газоне и нуждался в срочной медицинской помощи. Футболисты житомирской команды жестами призывали врачей как можно быстрее выйти на поле. В итоге Краснопира вынесли с поля на носилках, а его лицо было в крови.

За этот эпизод капитан львовян получил красную карточку. Ситуация серьезно встревожила тренерский штаб Полесья, ведь футболиста увезла карета скорой помощи.

Его взяла скорая, пока информации нет. В такие моменты ты не думаешь о футболе, о результате, а хочется, чтобы с Игорем все было хорошо. И мы, и родные очень переживаем. Этот момент со стороны Бабогла… Я считаю, что это преступление. Нельзя так себя вести на футбольном поле,

– заявил Ротань.

Обзор матча Карпаты – Полесье: смотрите видео на УПЛ ТВ

Тренер Полесья разочарован ничьей с Карпатами

Помимо инцидента с Краснопиром, наставник житомирян прокомментировал и результат встречи. По его мнению, у команды было достаточно моментов, чтобы решить исход противостояния задолго до финального свистка.

Полесье открыло счет на 61-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Велетня. Однако закрепить преимущество гостям не удалось. В конце матча мяч после суматохи в штрафной отскочил от штанги, попал в руку голкипера Евгения Волинца и оказался в воротах. Автогол записали именно на счет голкипера.

Мы не довольны результатом, ведь это был полностью выигрышный матч для нас. Мы должны были выиграть сегодня, набрать три очка. После первого гола нужно было забить второй и довести игру до победного конца. Нам это не удалось,

– пояснил тренер.

Благодаря этой ничьей Полесье догнало Шахтер на вершине турнирной таблицы УПЛ – у обеих команд по 30 очков.