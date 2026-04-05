Руслан Ротань сделал решительное заявление о должности главного тренера сборной Украины

Наставник Полесья Руслан Ротань многими экспертами считается едва ли не идеальным кандидатом на роль нового рулевого сборной Украины по футболу. В пользу 44-летнего тренера говорит успешный опыт работы с молодежной командой и на клубном уровне.

Ротань уже был в национальной команде в роли исполняющего обязанности – провел так лишь один матч. Но возвращаться, похоже, не собирается, пишет "Украинский футбол".

Что сказал Ротань о шансе возглавить сборную Украины?

В 2023 году Ротаню пришлось параллельно с работой в украинской молодежке и Александрии взять на себя роль главного тренера в матче отбора на Евро-2024 против сборной Англии, который Украина проиграла 0:2.

В ответ на вопрос о возможности возглавить главную команду снова Руслан Ротань напомнил о том своем опыте.

Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Знаете, я был в сборной не так давно. Сконцентрирован сейчас на работе в клубе. У нас очень классный проект и есть много чего строить. Поэтому максимальная сосредоточенность здесь. Нам есть что доказывать в чемпионате Украины и надо бороться за призовые места,

– подчеркнул тренер.

Отдельным вопросом является согласие президента Полесья Геннадия Буткевича на то, чтобы Ротань занимался совместительством в клубе и сборной. Коуч избежал прямого ответа, пикдреслив уважение к "человеку, который просто вкладывает душу в спорт".

Как Ротань оценивает выступления сборной Украины под руководством Сергея Реброва?

Ротань выразил желание поддержать тренерский штаб и футболистов на фоне критики, которой они подверглись в течение более недели после матча со Швецией.

Стоит вспомнить, сколько игроков мы потеряли перед матчем из-за травм или дисквалификации. Очень много, более половины состава. Это также повод сказать, почему наша сборная Украины потерпела неудачу. Хотя и тяжело, стоит подниматься и двигаться, чтобы снова бороться за цель. Впереди очень много борьбы. Надо работать и ни в коем случае не опускать руки,

– заявил Ротань о национальной команде.

