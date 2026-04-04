Наши обидчики шведы показали, как своевременные кадровые решения могут решить кризис. Зато Ребров, как заявил Федорчук в комментарии Expres.online, не дал вывести сборную из ямы.
Что сказал Олег Федорчук о Сергее Реброве?
Заслуженный тренер считает, что УАФ должна была уволить Реброва еще полгода назад. Этот шаг сразу бы пошел на пользу команде и позволил бы избежать позора в отборе на чемпионат мира.
Ребров давно заслужил отставку. За это время УАФ назначила бы нового рулевого со своими идеями, и это был бы шанс. Кстати, так поступили шведы,
– заявил Олег Федорчук.
Коуч также очертил круг причин неудач Реброва во главе главной команды. Одна из важнейших заключалась в том, какое место бывший игрок Динамо выбрал для своего проживания.
Такое впечатление, что он был абсолютно уверен в том, что его никто не уволит даже несмотря на низкие результаты. Причин неудачи много, и одна из них - его жизнь в Испании. По моему мнению, должность главного тренера сборной спортивно-политическая. Он должен жить в Украине, чтобы передавать уверенность игрокам и болельщикам,
– подчеркнул Федорчук.
Что известно об отставке Сергея Реброва?
- Сам Ребров не хочет покидать сборную Украины. По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, тренер готов пойти на снижение заработной платы, лишь бы продлить контракт, и при этом считает свои результаты во главе национальной сборной вполне удовлетворительными.
- В Украинской ассоциации футбола не спешат принимать кадровые решения. Вероятно, вопрос отставки Реброва будет поднят на конгрессе УАФ, который должен состояться в Ужгороде 17 апреля.
- Претендентами на место Реброва у руля сборной называют Унаи Мельгосу, Руслана Ротаня, Мирона Маркевича, Игоря Йовичевича, Паулу Фонсеку.