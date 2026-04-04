Наші кривдники шведи показали, як вчасні кадрові рішення можуть вирішити кризу. Натомість Ребров, як заявив Федорчук у коментарі Expres.online, не дав вивести збірну з ями.
Що сказав Олег Федорчук про Сергія Реброва?
Заслужений тренер вважає, що УАФ мала звільнити Реброва ще пів року тому. Цей крок одразу б пішов на користь команді і дозволив би уникнути ганьби у відборі на чемпіонат світу.
Ребров давно заслужив на відставку. За цей час УАФ призначила б нового керманича зі своїми ідеями, і це був би шанс. До речі, так вчинили шведи,
– заявив Олег Федорчук.
Коуч також окреслив коло причин невдач Реброва на чолі головної команди. Одна з найважливіших полягала у тому, яке місце колишній гравець Динамо обрав для свого проживання.
Таке враження, що він був абсолютно впевнений у тому, що його ніхто не звільнить навіть попри низькі результати. Причин невдачі багато, і одна з них — його життя в Іспанії. На мою думку, посада головного тренера збірної спортивно-політична. Він має мешкати в Україні, щоб передавати впевненість гравцям та вболівальникам,
– наголосив Федорчук.
Що відомо про відставку Сергія Реброва?
- Сам Ребров не хоче залишати збірну України. За інформацією відомого журналіста і коментатора Віктора Вацка, тренер готовий піти на зниження заробітної плати, аби продовжити контракт, і при цьому вважає свої результати на чолі національної збірної цілком задовільними.
- В Українській асоціації футболу не поспішають ухвалювати кадрові рішення. Ймовірно, питання відставки Реброва буде порушене на конгресі УАФ, який має відбутися в Ужгороді 17 квітня.
- Претендентами на місце Реброва біля керма збірної називають Унаї Мельгосу, Руслана Ротаня, Мирона Маркевича, Ігоря Йовічевича, Паулу Фонсеку.