Ястремская проиграла Рыбакиной и вылетела с Australian Open-2025

В субботу, 18 января, состоялись матча третьего круга Australian Open-2025. В одном из них Даяна Ястремская противостояла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Елена Рыбакина – Даяна Ястремская 2:0 (6:3, 6:4)

Украинка продолжила свои выступления на турнире в Австралии. Ястремская и Рыбакина впервые встретились на корте, пишет 24 канал.

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Провальный матч Ястремской

В первом сете ни одна из соперниц не смогла сделать подачу на вылет. Даяна допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейкпойнта. Соперница из Казахстана удачно использовала один.

Во втором сете украинка выполнила пять подач навылет и сумела реализовать один брейкпойнт, однако уступила из-за пяти двойных ошибок.

Матч длился 1 час 24 минуты.

Видеообзор матча Рыбакина – Ястремская

Отметим, что другая украинка Элина Свитолина еще сыграет в 1/32 Australian Open.