С надеждами на лучшее: сборная Украины проиграла первый тайм матча против Бельгии

В четверг, 20 марта, сборная Украины встретилась в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии. Первый тайм выдался неудачным для "сине-желтой" команды.

Первая половина игры Украина – Бельгия завершилась победой "красных дьяволов". Подопечные Сергея Реброва проигрывают 1:0 по ходу встречи, сообщает 24 канал.

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Лукаку сделал разницу

Сборная Бельгия подходила к матчу против Украины в роли фаворита. Что стало сразу видно на поле. "Красные дьяволы" часто атаковали и постоянно владели мячом.

"Сине-желтые" надежно оборонялись и создавали опасные моменты, но не смогли забить гол. В конце первого тайма Ромелу Лукаку вывел Бельгию вперед.

Гол Ромелу Лукаку: смотрите видео

Во втором тайме сборная Украины попытается отыграться и получить положительный результат.