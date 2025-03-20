С надеждами на лучшее: сборная Украины проиграла первый тайм матча против Бельгии
- Сборная Украины проиграла первый тайм матча против Бельгии со счётом 1:0.
- Гол забил Ромелу Лукаку в конце первого тайма.
В четверг, 20 марта, сборная Украины встретилась в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии. Первый тайм выдался неудачным для "сине-желтой" команды.
Первая половина игры Украина – Бельгия завершилась победой "красных дьяволов". Подопечные Сергея Реброва проигрывают 1:0 по ходу встречи, сообщает 24 канал.
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Лукаку сделал разницу
Сборная Бельгия подходила к матчу против Украины в роли фаворита. Что стало сразу видно на поле. "Красные дьяволы" часто атаковали и постоянно владели мячом.
"Сине-желтые" надежно оборонялись и создавали опасные моменты, но не смогли забить гол. В конце первого тайма Ромелу Лукаку вывел Бельгию вперед.
Гол Ромелу Лукаку: смотрите видео
Во втором тайме сборная Украины попытается отыграться и получить положительный результат.